Тимошенко говорит, что Украина будет с газом

Украина располагает необходимыми резервами и ресурсами для обеспечения функционирования национальной экономики и социальной сферы в условиях газового давления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Украина обеспечена природным газом. Украина имеет все необходимые ресурсы и резервы. Мы имеем нормально функционирующие газовые хранилища, и как бы сегодня не поднимали волну провокаций вокруг природного газа, Украина бесперебойно будет получать газ, тепло и горячую воду», - почеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает недопустимым факты отключения в некоторых регионах природного газа для обеспечения жилищно-коммунальных услуг в социальной сфере, как это произошло накануне в Кировоградской области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что по каждому такому факту намерена обращаться к генеральному прокурору с предложением возбуждать уголовные дела против руководителей газопоставляющих организаций, которые «абсолютно сознательно начинают саботаж, создают абсолютно панические настроения».