Эксперты рассказали, как судьба Украины зависит от событий в Сирии (видео)

21:11, 12 апреля 2018
Политика
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Новость в сюжете: Заявление Трампа о ракетном ударе по Сирии
Теги: #война в Сирии