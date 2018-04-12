Эксперты рассказали, как судьба Украины зависит от событий в Сирии (видео)

Кремль может быть или побежден международной коалицией, или в очередной раз получит доказательства своей безнаказанности.

ТСН опросила военных экспертов и знатоков геополитики, и многие из них считают: судьба Украины в значительной мере решается сейчас в Сирии. Ведь именно там Кремль может быть или побежден международной коалицией, или в очередной раз получит доказательства своей безнаказанности и неприкосновенности. Но и в случае поражения России в Сирии опасность лишь усилится.

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