Эксперты рассказали, как судьба Украины зависит от событий в Сирии (видео)
21:11, 12 апреля 2018Политика
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Кремль может быть или побежден международной коалицией, или в очередной раз получит доказательства своей безнаказанности.
ТСН опросила военных экспертов и знатоков геополитики, и многие из них считают: судьба Украины в значительной мере решается сейчас в Сирии. Ведь именно там Кремль может быть или побежден международной коалицией, или в очередной раз получит доказательства своей безнаказанности и неприкосновенности. Но и в случае поражения России в Сирии опасность лишь усилится.
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