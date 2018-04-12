Донбассу может грозить участь Сирии - польский посол

"...Конфронтация становится все жестче, и мы также боимся, что и Донбасс в Восточной Украине может стать мишенью", - отметил польский посол.

Восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал во время дискуссии "Позиция мирового сообщества в отношении агрессии против Украины: Крым, Донбасс и права человека" в рамках 11-го Киевского форума.

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"Сегодня мы слышим некоторые очень плохие новости из Сирии ... конфронтация становится жестче и жестче, и мы также опасаемся, что Донбасс и восточная Украина могут также стать мишенью", - отметил Пекло.

При этом, по его словам, Польша пытается помогать Украине по разным направлениям, и в частности, в сфере безопасности.

"Потому что мы соседи, и мы знаем, что безопасность демократической Украины имеет значение для европейской безопасности, безопасности Польши и безопасности стран в Европе. Это наиболее важный вопрос", - подчеркнул посол.

"Мы должны думать о единстве, мы сосредотачиваться на единстве, и Россия заинтересована использовать наши двусторонние вопросы для своей пользы, чтобы подорвать единство и создавать проблемы", - убежден польский дипломат.

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В этой связи он напомнил, что Польша с самого начала поддерживает усилия Украины в получении перспективы членства в ЕС и в получении плана действий по членству в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.