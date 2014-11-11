Летчицу Савченко доставили в Басманный суд Москвы (фото)

Украинскую военную летчицу Надежду Савченко доставили в Басманный суд Москвы, где будет рассматриваться жалоба защиты на назначение ей стационарной судебной психолого-психологической экспертизы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Савченко в суд доставили пять вооруженных конвоиров.

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Савченко одета в футболку, на который изображен Госураственный герб Украины. Она приветствовала собравшихся словами "Слава Украине!". Ей ответили: "Героям слава". На что Савченко заметила, что хотела проверить, есть ли в суде украинцы.

На заседание прибыли ее российские адвокаты Марк Фейгин, Николай Полозов, а также сотрудники консульского отдела при Посольстве Украины в РФ, сотрудники иностранных посольств и народные депутаты от «Батькивщины».

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в СИЗО в Воронеже. Оттуда Савченко перевезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».

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27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.