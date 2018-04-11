Оккупанты привели флот в Севастополе в боевую готовность - СМИ

Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль "Пытливый" со "Смерчем-2", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" с "Калибрами" на борту.

Оккупационный Черноморский флот России, который базируется в аннексированном Севастополе, приведен в боевую готовность.

Об этом сообщает "Крымский канал" в Telegram.

Читайте такжеГПУ завершила досудебное расследование против Поклонской и других "должностных лиц" Крыма

Согласно поступившей информации, с утра в штабе ЧФ находится все командование частей. По некоторым данным флот приведен в боевую готовность еще с середины марта.

"Продолжается экстренный селектор с Минобороны. Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль "Пытливый" со "Смерчем-2", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" с "Калибрами" на борту. А также большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Орск" и "Минск", - говорится в сообщении.

При этом к берегам Сирии могут отправить фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр". На данный момент он якобы базируется в Балтийске.

Как сообщал УНИАН, оккупанты отреагировали на арест Украиной российского судна. Заявляют, что судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и добывало песок для строительства Крымского моста, "не могло выполнять эти работы".