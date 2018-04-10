Суд в четверг рассмотрит попытку экипажа судна "Норд" сбежать с материковой Украины

По словам защитника, судебное заседание состоится в Харькове, экипажу судна грозит штраф.

Суд 12 апреля рассмотрит попытку экипажа судна «Норд» выехать с материковой части Украины.

Об этом Крым.Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

«Относительно членов экипажа суд состоится 12 апреля в Харькове. Им грозит штраф», - сказал защитник.

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Как сообщал УНИАН, члены экипажа рыболовецкого судна «Норд» несколько раз пытались выехать с материковой части Украины.

25 марта их задержали украинские пограничники в Азовском море. В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В отношении задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пыталась пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.