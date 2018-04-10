МИД о химатаке в Сирии: РФ превратила Европу и Ближний Восток в полигон испытания своего оружия

МИД Украины выступает за привлечение к ответственности всех виновных в убийстве людей в сирийской Думе.

Министерство иностранных дел Украины выступает за привлечение к ответственности исполнителей и заказчиков убийства людей в сирийском городе Дума.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с предполагаемым применением 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия, жертвами которого стали десятки мирных жителей», - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, «Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности».

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«Последние события в Думе и Солсбери подтверждают важность принятия неотложных шагов для предотвращения применения химического оружия в будущем», - заявили в МИД.

«В этой связи еще раз подчеркиваем ответственность России, которая превратила Европу и Ближний Восток в полигон испытания своего оружия», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что Украина ожидает результаты расследования, которое должно быть проведено Миссией Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов, и акцентирует внимание на необходимости привлечь к ответственности не только исполнителей этого ужасного преступления, но и их международных спонсоров.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованным.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город начался масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.