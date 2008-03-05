Шуфрич: Тимошенко должна платить Балоге за картинку «нашу Юлю мордуют!»

«Тимошенко сегодня выбрала непростую тактику: все наезды терпеть, но делать все равно по–своему. При этом создается картинку, что "Ющенко не дает Тимошенко работать, снова нашу Юлю мордуют". За это Тимошенко должна была бы Балоге доплачивать», - заявил нардеп-регионал Нестор Шуфрич в интервью Украинской правде.

Шуфрич уверен, что в результате развития конфликта между Секретариатом Ющенко и кабмином Тимошенко президент останется в проигрыше. «…Взгляните на отношения Ющенко–Тимошенко! Дураку понятно, что это – война, которая однозначно ничего хорошего Ющенко не принесет, - заявил Шуфрич. - В моем понимании, у Ющенко был единственный шанс – это укрепить в Конституции полномочия премьер–министра и убедить Тимошенко не идти на выборы президента».

Тем не менее конфликт развивается. «В рамках конфликта с Тимошенко Балога пытается укрепить свою коррупционную позицию», - считает Шуфрич. Но это, по его мнению, играет на руку Тимошенко «Я абсолютно уверен - провокационные действия секретариата вызывают только сочувствие у оранжевого электората по отношению к Тимошенко. Не случайно сегодня ее поддерживают в 4–5 раз больше, чем лично Ющенко».