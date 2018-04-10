Правоохранители переместились в офис Савченко для проведения обысков

Адвокат Савченко рассказал, что из офиса пытаются изъять книги и публикации.

Следователи проводят обыски в офисе партии народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке государственного переворота.

Об этом рассказал ее адвокат Олег Соловей, сообщает "Украинская правда".

"Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации", - сказал он.

Соловей отметил, что обыск в офисе проводит не тот следователь, который проводил обыск в квартире Савченко.

Он назвал эти следственные действия "бессмысленными".

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"Они направлены, видимо, на психологическое влияние", - сказал адвокат.

Адвокат не смог прокомментировать, как проходил обыск в квартире Савченко, и изъяли ли там какие-то вещи, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 следователи пришли с обысками в квартиру Надежды Савченко. По словам матери нардепа, из дома изъяли пистолет, который Надежде подарили, и пули к пистолету.

Напомним, Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, задержанного на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.