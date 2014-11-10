Москаль требует эвакуировать из Луганска академию искусств и филармонию

15:42, 10 ноября 2014
Политика
0

Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль требует от Министерства культуры Украины перенести Луганскую государственную академию искусств и культуры и областную филармонию на неокуповану территорию области.

Солист областной филармонии на церемонии коронации Плотницкого

Об этом он сообщил в опубликованном на официальном сайте заявлении.

По его словам, многократные обращения в Министерство культуры Украины с соответствующей просьбой остаются безрезультатными.

Читайте такжеЛуганский медицинский университет переезжает на территорию, подвластную Украине"Мало того, что эти шуты от культуры постоянно выступают кордебалетом на всевозможных мероприятиях ЛНР, пишут им гимны и прославляют “великие свершения”, - на прошлой неделе они выступили на “коронации” Плотницкого, развлекая “почетных гостей” своим “высоким искусством”, - пишет Москаль.

Также он опубликовал фото солиста Луганской филармонии и преподавателя Луганской академии культуры и искусств С.Чуйкова на “коронации” главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter