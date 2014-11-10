Москаль требует эвакуировать из Луганска академию искусств и филармонию
Председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль требует от Министерства культуры Украины перенести Луганскую государственную академию искусств и культуры и областную филармонию на неокуповану территорию области.
Об этом он сообщил в опубликованном на официальном сайте заявлении.
По его словам, многократные обращения в Министерство культуры Украины с соответствующей просьбой остаются безрезультатными.
Читайте такжеЛуганский медицинский университет переезжает на территорию, подвластную Украине"Мало того, что эти шуты от культуры постоянно выступают кордебалетом на всевозможных мероприятиях ЛНР, пишут им гимны и прославляют “великие свершения”, - на прошлой неделе они выступили на “коронации” Плотницкого, развлекая “почетных гостей” своим “высоким искусством”, - пишет Москаль.
Также он опубликовал фото солиста Луганской филармонии и преподавателя Луганской академии культуры и искусств С.Чуйкова на “коронации” главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.