На последнем заседании уже ликвидированного ВАС коллегия вынесла решение поддержать Нимченко и вернуть дело на повторное рассмотрение.

Депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко (бывший заместитель председателя Конституционного суда Украины), который по совместительству является заместителем В. Медведчука во Всеукраинском общественном движении "Украинский выбор - право народа", подал иск в суд с требованием доплатить ему "несправедливо недоплаченную зарплату", которая была направлена в условиях российской агрессии на нужды армии.

Об этом заявила юбилей от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

Нимченко, настаивая, что народных депутатов незаконно лишили надбавок, доплат и премий, проиграл дело в судах двух инстанций. И только в Высшем административном суде нашел поддержку.

Читайте такжеСвязующее звено между Кремлем и Банковой: журналисты рассказали о "ренессансе" кума Путина Медведчука

На последнем заседании уже ликвидированного Высшего административного суда коллегия в составе судей Швец, Загородний и Заика вынесла решение поддержать своего бывшего коллегу Нимченко и вернуть дело на повторное рассмотрение, согласившись, что зарплата народного депутата важнее, чем зарплата солдат и офицеров, которые ценой своих жизней защищали Украину.

Напомним, в условиях начала российской агрессии глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов инициировал перераспределение бюджетных расходов с целью значительно увеличить финансирование потребностей обороны страны.

Так, с целью экономии и перераспределения бюджетных средств, своим распоряжением председатель Верховной Рады Турчинов ограничил размер заработной платы народных депутатов, лишив их всех надбавок, доплат и премий в 2014 году. Тогда зарплата нардепа составила чуть больше 6 тысяч гривень в месяц.

Решение Турчинова об ограничении размера зарплат народных депутатов Украины было отменено следующим руководством ВРУ. Сейчас доход народного избранника вместе с компенсацией депутатских расходов составляет в среднем около 60 тысяч гривень.