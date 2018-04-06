Манафорт разрабатывал "черную" медиа-стратегию против оппонентов Януковича - СМИ

Стратегия включала в себя редактирование Википедии с целью скомпрометировать оппонентов Януковича.

Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт разрабатывал "черную" медиа-стратегию для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Манафорт разрабатывал кампанию распространения видеороликов в отношении лидера оппозиции Юлии Тимошенко, которые сравнивали бы ее с пьяным экс-президентом России Борисом Ельциным.

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Проект был разработан, чтобы повысить рейтинг тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Это было частью многомиллионного лоббистского усилия проведенного Манафортом.

Стратегия включала в себя редактирование Википедии с целью скомпрометировать оппонентов Януковича.

Планировалось создать "фейковый" аналитический центр в Вене, который должен был бы распространять информацию о поддержке Януковича.

Также в рамках стратегии планировался "медиа-блиц" для стран Европы и США и брифинги с правого американского ресурса, которые должны были дискредитировать госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Ранее УНИАН сообщал, что суд США арестовал адвоката Алекса ван дер Зваана, который по заданию Януковича в 2012 году сфальсифицировал выводы экспертизы с целью оставить за решеткой экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.