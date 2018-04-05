В США арестован адвокат, причастный к фальсификациям Януковича против Тимошенко

Верховный Суд Украины (ВСУ) в полном составе признал фальсификации дела против Тимошенко и беспочвенность обвинений.

Суд США арестовал адвоката Алекса ван дер Зваана, который по заданию Януковича в 2012 году сфальсифицировал выводы экспертизы с целью оставить за решеткой экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Как пояснил заместитель Председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, деятельность адвоката, осужденного за дачу ложных показаний, расследуется в ряде дел, в частности в деле Пола Манафорта. В ходе расследования в США выяснились новые обстоятельства сотрудничества политтехнолога с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает пресс-служба Батькивщины.

«Выяснилось, что Алекс ван дер Зваан по приказу Манафорта сфальсифицировал отчет адвокатской компании, которая на запрос украинского министерства юстиции в 2012 году делала обоснование необходимости заключения Юлии Тимошенко. В США доказали, что выводы Алекса ван дер Зваана не соответствовали действительности, то есть обвинения в адрес Юлии Тимошенко были безосновательными», – заявил Сергей Соболев.

Как известно, в 2012 году правительство Азарова заказал в международной юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP экспертизу в деле Тимошенко за 1,1 млн долларов. Доклад Skadden тогда фактически подтвердил, что Юлия Тимошенко осуждена справедливо. Сейчас в компании заявляют, что доклад 2012 года по делу Тимошенко был «противоречивым» и писался адвокатами, в том числе Алексом ван дер Звааном «по приказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича». К тому же Алекс ван дер Зваан является зятем российского миллиардера Германа Хана из ближайшего окружения президента России Путина.

Сергей Соболев напомнил, что именно на основании доклада Skadden печально известный судья Киреев и выносил решение суда по фальсифицированному делу против лидера «Батькивщины».

«Наконец человека, который за деньги украинских налогоплательщиков лгал о Юлии Тимошенко, поймали и бросили в тюрьму. К сожалению, задержание Алекса ван дер Зваана произошло в США, а не в Украине. Это свидетельствует о «качественной и оперативной работе наших правоохранительных органов, которые должны обеспечивать украинским гражданам справедливость», – заявил Сергей Соболев.

Он напомнил, что Верховный Суд Украины (ВСУ) в полном составе признал фальсификации дела против Тимошенко и беспочвенность обвинений. По решению ВСУ, Юлия Тимошенко как премьер-министр, действовала законно и не совершала никакого преступления во время заключения газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром». Европейский суд по правам человека согласился с решением ВСУ. Впрочем, ни одно лицо не наказано за фальсификацию дела.

«Этот случай с арестом адвоката Алекса ван дер Зваана является знаком для всех политических игроков, которые будут в дальнейшем распространять неправдивую информацию относительно лидера «Батькивщины», которая сейчас является лидером электоральных настроений украинцев», – отметил Сергей Соболев.