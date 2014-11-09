В Азербайджане состоялся многотысячный антипрезидентский митинг оппозиции

22:43, 09 ноября 2014
Политика
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В столице Азербайджане Баку состоялся в воскресенье многотысячный антипрезидентский митинг оппозиции. 

Ильхам Алиев

Как передает ТСН, митингующие держали в руках портреты заключенных политических и общественных активистов, журналистов, требуя их освобождения. 

Полиция потребовала от демонстрантов воздержаться от призывов к отставке президента Азербайджана Ильхама Алиева, и когда те начали выкрикивать ”Алиева - в отставку!”, на сцене погас свет и отключились микрофоны.

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Во время митинга лидеры оппозиции обратились к международному сообществу с просьбой ”не закрывать глаза на политические репрессии в Азербайджане”.

Напомним, Азербайджан требует ввести санкции против Армении за «оккупированные территории».

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