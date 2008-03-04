В НУ-НС опять хотят прекратить полномочия ВР, ”не ожидая указа” Ющенко

Лидер Гражданской партии «Пора», член политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Владислав КАСЬКИВ считает, что единственным выходом из политического кризиса является изменение состава парламента путем изменения избирательной системы.

Об этом говорится в комментарии В.КАСЬКИВА, переданном УНИАН пресс-службой ГП «Пора».

«Эта Верховная Рада должна добровольно принять решение о прекращении своих полномочий, не ожидая Указа Президента», – убежден В.КАСЬКИВ.

Но, по его словам, такое решение будет преступлением, если будет принято без изменения избирательной системы в интересах открытых списков депутатов.

«Пока депутатов избирает партийное руководство, а не люди, голосуя на выборах, бессмысленное противостояние никогда не закончится. Именно из-за закрытых списков депутаты работают не ради Украины, а обслуживают интересы своих вождей, потираясь животами возле трибуны», - заметил народный депутат.

Он подчеркнул, что изменение избирательной системы является единственным способом привести в политику новые принципы и новых людей и закончить бессмысленную войну.

«Поэтому я убежден, что необходимо немедленно собрать Совет демократической коалиции и обсудить эти вопросы. В свою очередь, «Пора» уже сейчас начинает подготовку к досрочным парламентским выборам», - заметил В.КАСЬКИВ.