ЦИК завтра сможет установить результаты выборов не во всех округах - Охендовский

Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что срок установления результатов в одномандатных округах такой же, как и для общегосударственного избирательного округа - до 10 ноября включительно.

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"Но совершенно понятно, что если вследствие решений судов, которые подлежат выполнению, являются окончательными и не могут быть обжалованы, происходит повторный подсчет голосов избирателей на ряде избирательных участков, то установление результатов выборов в таких избирательных округах со стороны ЦИК было бы по меньшей мере опрометчивым и легкомысленным. Нельзя установить результат, когда голоса избирателей еще считаются ОИК", - сказал он.

Охендовский напомнил, что в округе номер 63 повторный подсчет голосов должен состояться на 225 УИК, и в течение вчерашнего дня было обработано лишь 7 участков.

"На мой взгляд, это может затянуться в пределах одного месяца... Но и сейчас понятно, что результат выборов в этом округе в определенный законом срок, установлен быть не может. Что это может означать? Просто признание избранным народного депутата в этом округе состоится позже. Также мы не может исключить, что такой народный депутат сможет приступить к исполнению своих полномочий не одновременно со всеми новоизбранными народными депутатами, а несколько позже после начала работы ВР нового созыва", - добавил председатель ЦИК.

Охендовский также отметил, что несмотря на это ВР может начать работу, поскольку она считается полномочной при условии избрания двух третей ее конституционного состава.

"То есть при наличии 300 народных депутатов, ВР является полномочной и может начинать свою работу", - добавил он.