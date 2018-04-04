Проблемы е-декларирования по-украински

Внедрение системы электронного декларирования в Украине, как и ряд других механизмов, в частности, создание отдельных органов для борьбы с коррупцией, было одним из условий предоставления нашей стране безвизового режима с ЕС. С горем по полам, после традиционных для нашего парламента законодательных перипетий, соответствующий закон все-таки был принят. После этого, пусть, и с отсрочкой, украинские чиновники в два этапа должны были заполнить е-декларации.

Жить по-новому

С 1 сентября до 31 октября 2016 года эту процедуру должны были совершить президент, премьер, члены Кабмина, депутаты и все чиновники категорий А и Б, в частности, руководители госучреждений, а также судьи и прокуроры. С 1 января до 1 апреля 2017 года начинался второй этап подачи е-деклараций. Их должны были подать остальные чиновники и силовики.

Весь массив поданной информации на предмет соответствия расходов доходам должны были проверить в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК). Согласно закона, недостоверные сведения об имуществе на сумму до 345 тыс грн могли запросто превратиться в админштраф – от 17 до 43 тыс гривен. Если бы чиновник соврал об имуществе на сумму более 345 тыс гривен, ему грозил бы не только штраф до 51 тыс гривен, но могла бы применяться и мера построже – лишение свободы (до 2 лет). Предусматривалось и наказание за несвоевременную подачу е-декларации без уважительных причин – небольшой штраф (850-1700 грн). А вот невнесение в декларацию существенных изменений в имущественном состоянии (ну, вдруг кто-то квартиру или машину подарит), штраф уже вырастал до 3500 грн. Если же чиновник не подал декларацию умышленно, то такой проступок должен был караться общественными работами (150-240 часов) или лишением свободы (до 2 лет).

После того, как е-декларации были поданы, можно было констатировать – это превзошло самые фантастические ожидания общества. В «закромах» властьимущих оказались тысячи гектаров земли и квадратных метров жилплощадей, шикарные автопарки, миллионы наличности, антиквариат и произведения искусства, которые то ли перешли в наследство от троюродного дедушки, то ли были подарком от «Святого Николая»…

Декларации без «избранных»

Но не успели украинцы насладиться изучением е-деклараций ответственных за благополучие страны людей, как в парламенте прозвучала идея внедрить е-декларирование для всех граждан Украины. Впрочем, такое предложение в обществе не оценили. Главным образом потому, что за идеей читалось: это попытка депутатов и чиновников избежать ответственности, растворившись со своими состояниями в массиве деклараций остальных украинцев.

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Ну, а когда не получилось под одну гребенку подравнять всех граждан, чиновники и депутаты взялись за тех, кто справлялся с проверкой их собственных е-деклараций лучше, чем созданный для этого НАПК – представителей общественных антикоррупционных организаций. Соответствующий законопроект осенью 2016 года не критиковал только ленивый. Активисты заявили о парламентской мести, после чего в Раде предпочли тему по-тихому замять.

Новый виток по «приручению» антикоррупционеров стартовал в марте 2017 года. Парламент принял закон, которым военнослужащие освобождались от обязанности подавать е-декларации. Все бы ничего, только этот же документ обязал подавать электронные декларации «руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности». Президент Петр Порошенко подписал документ, отказавшись его ветировать в связи с необходимостью «учета интересов сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии».

Впрочем, после того, как ЕС раскритиковал введение обязательного е-декларирования для активистов, Порошенко резко изменил свою позицию, пошел на попятную и летом прошлого года подал в Раду проект об отмене спорной нормы. Вместе обязательного е-декларирования президент предложил представителям гражданского общества подавать просто расширенную финансовую отчетность.

С тех пор глава государства неоднократно заявлял, что «внедрение электронного декларирования для общественных активистов было ошибкой» и призывал парламент ее исправить. Но то ли активнее нужно было настаивать, то ли не лукавить о неуправляемости парламентского большинства из АП… Поскольку после обнадеживающих заявлений президента и лидеров парламентских фракций, голосования об отмене декларирования для антикоррупционеров в Раде постоянно срывались…

Грубая месть

Апофеозом этого театра абсурда стали две последних недели марта. Так, несмотря на все обещания, множество раз озвученные западным партнерам, 22 марта 2018 Верховная Рада отказалась даже включить в повестку дня законопроекты об отсрочке подачи е-деклараций представителями антикоррупционных общественных организаций. Любопытно, что депутаты провалили все шесть законопроектов о е-декларировании антикоррупционеров даже 3 апреля, когда сроки подачи таких деклараций уже истекли.

«Думаю, это была месть общественным активистам, - считает доктор исторических наук, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, - Это была месть и попытка нанести удар на опережение для тех общественных активистов, которые могут пойти в политику, то есть баллотироваться на следующих выборах. Хотя, как по мне, это совсем не надо делать в такой форме, потому что любой человек, который будет кандидатом, например, в депутаты парламента, вынужден подавать очень развернутую декларацию».

По его мнению, парламентарии, оттягивая голосование по вышеупомянутым законопроектам до последнего, «все-таки хотели, чтобы антикоррупционеры подали свои декларации 1 апреля, чтобы потом этими материалами можно было оперировать в кампаниях против них». «Делается это очень просто: украинцам, которые во всем этом не разбираются, можно сказать: «Вот, видите, они [антикоррупционеры] зарабатывают деньги, тоже покупают себе квартиры, машины». Это такая попытка использовать недоверие украинцев к людям, которые живут зажиточно, но перевести его с депутатов на антикоррупционеров», - говорит Гарань.

В подтверждение его слов представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко уже заявила, что «до тех пор, пока этот закон не отменен, все граждане Украины равны перед законом, они [представители общественных антикоррупционных организаций] должны выполнить этот закон».

Параллельно, в БПП продолжают озвучивать мантру, что рабочая группа при президенте возьмется наработать новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров. Правда, никто не берется сказать, сколько времени для этого потребуется – месяц, два, полгода, год…

Директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин тоже считает, что происходящее сегодня – месть коррупционеров антикоррупционерам. «Существующая система декларирования чиновников крайне неэффективна. Они показывают миллионные состояния, но никто не ищет ответы на вопрос, откуда эти доходы получены. Кто-то декларирует виртуальные выигрыши в лотерею, кто-то декларирует огромное количество недвижимости, которая непонятно как была приобретена. Вы слышали хотя бы одно громкое уголовное расследование с посадкой чиновников? – Их нет. Поэтому, возвращаясь к вопросу декларирования антикоррупционеров – это месть коррупционеров, которые хотят создать дополнительные препятствия в работе тех, кто пытается с ними бороться», - говорит он.

По его словам, никакой логики и здравого смысла в е-декларировании общественными организациями своих доходов нет. «Если вводить декларирование, то нужно вводить уже всеобщее декларирование. Тогда окажется, что и многие бизнесмены не декларируют доходы», - подчеркивает он.

Продолжение следует?

«Декларирование должно быть всеобщим, массовым, и оно не должно публичным. Такого декларирования, как в Украине, где активы других людей в открытом доступе – нет нигде. Но правоохранительные органы должны иметь, конечно, к ним доступ, чтобы изучить соответствие доходов, расходов, активов, оценить все ли активы получены легальным путем или нет», - добавил он.

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Анатолий Амелин отмечает, что сейчас антикоррупционеры могут попасть под расследование, проводимое НАПК, материалы по ним могут быть переданы в прокуратуру. «А, учитывая, что эти организации не показали эффективность своей работы с нерадивыми коррупционными чиновниками, можно сказать, что в большей степени, они только этого и ждут… Приведу цитату Бендукидзе: «Власть нужно заставлять, если не понимает – бить палками». Поэтому, на месте антикоррупционеров и людей, которые все-таки хотят жить в европейской процветающей стране, нужно выходить на улицы. Это та реакция, которую следует ожидать на подобные действия коррупционеров», - подытожил он.

Эксперт Центра политико-правовых реформ по конституционному праву Богдан Бондаренко добавляет, что для уточнения деклараций еще есть время – до 7 апреля. Затем НАПК действительно может начать проверки. Причем, не только тех, кто подал е-декларации, а и тех активистов-антикоррупционеров, которые этого не сделали. «Но НАПК предстоит доказать, во-первых, умысел, по статье 366-1 Уголовного Кодекса «Декларирование недостоверной информации» (данная статья предусматривает ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации, – УНИАН). А, во-вторых, что субъект подпадает под п.5 ч. 1 ст.3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (физические лица, которые получают средства, имущество в рамках реализации программ в сфере противодействия коррупции; предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики; являются руководителями или входят в состав органов управления общественных объединений, связанных с предотвращением, противодействием коррупции и т.д., – УНИАН). После чего передать материалы в прокуратуру. Оба пункта доказать непросто, плюс будет шумиха от общественных организаций, поэтому резких действий от государства пока ожидать не стоит», - убежден эксперт.

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Уже более года украинцы, время от времени, действительно озвучивают месседжи, которые выгодны, в первую очередь, политикам: Почему, мол, антикоррупционеры так боятся е-деклараций? В чем, мол, проблема? Ведь в Конституции, задолго до появления е-деклараций, было черным по белому записано: «Каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом».

Но проблема в том, что власти привыкли действовать не по принципу «жить по-новому», а по «понятиям». То есть, друзьям – все, врагам – закон. Это ведь друга президента страшно задержать за несоответствие расходов доходам, а какого-нибудь активиста – запросто.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская