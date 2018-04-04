"Это моя слабинка": Холодницкий извинился за нецензурную брань и требует показать полные записи разговоров

По словам руководителя САП, его позиция и все опровержения тех нарезок, и полный текст будет предоставлен квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий извинился за нецензурную брань и настаивает на заслушивании всех фрагментов записей, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента, отвечая на вопросы депутатов о том, ознакомился ли он уже с дисциплинарной жалобой в отношении него, а также на просьбу прокомментировать хотя бы один из эпизодов из этой жалобы, в частности, что касается в.и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

"Вся моя позиция и все опровержения тех нарезок, и полный текст будет предоставлен квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Я не думаю, что на парламентской трибуне нам необходимо это исследовать", - сказал Холодницкий.

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Он добавил, что "ни одно дело после разговоров с кем бы то ни было не было закрыто или уничтожено".

"Но показать один фрагмент и не показать другой - это немножко неправильно. На заседании КДКП я буду доказывать и будем слушать все фрагменты", - подчеркнул руководитель САП.

Вместе с тем он отметил, что признает, что "там, возможно, была нецензурная брань".

"Извините, но я в нашей стране в белых перчатках болото коррупции не смогу побороть. Так оно и есть, это моя слабинка. Простите меня, пожалуйста", - сказал Холодницкий.

Он заверил, что каждое сказанное им слово и каждое действие, которое за этими словами следовало, свидетельствует о том, что он пытался и будет пытаться делать все, чтобы довести до логического завершения дела, а не "натягивать вину, в том числе, и помощников народных депутатов, и городских председателей там, где невозможно ее предъявить, так же, как и подозрение".

Холодницкий также высказал мнение, что подозрениями "мы разбрасываемся направо и налево".

"А потом вместо направления дела в суд мы видим года расследований. Потому что оказывается, что экспертиз нет... А люди уже привлечены, люди запятнаны, в том числе, честь и достоинство. Я не хочу так работать", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставить образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

Сегодня, 4 апреля, на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем кабинете Холодницкого, а именно - данные, подученные при помощи прослушивающего устройства.