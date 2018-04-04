В оккупировавшей Крым России заявили о "несуществующей российской угрозе" для Европы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО отказывается от предложения России «начать диалог».

В Министерстве обороны Российской Федерации объявили, что Европа сама себя запугивает «несуществующей российской угрозой».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня на VII Московской конференции по международной безопасности.

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«Вызывает озабоченность безостановочное усиление группировки американских войск в восточной Европе. Складывается парадоксальная ситуация: НАТО стремится нарастить и модернизировать военную инфраструктуру у российских границ, при этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности, то есть сами запугивают себя несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал", - заявил Шойгу.

По его словам, сегодня в странах Балтии и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений.

«Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер», - сказал Шойгу.

Он также добавил, что интенсивность полетов авиации НАТО возросла вдоль российских границ – начиная с января, российские самолеты поднимались на перехваты более 25 раз.

Шойгу считает, что возросла опасность провокаций и военных инцидентов, но НАТО отказывается от предложения Минобороны РФ «начать диалог».

«В Брюсселе к уважительному разговору не готовы. В свою очередь, Россия не собирается стучать в закрытую дверь, и оставлять без внимания попытки силового давления на нас мы не намерены», - заявил он.