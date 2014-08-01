В партии Меркель посоветовали Путину "слезть с пальмы на землю"

Как передает РАР, такое заявление сделал политик возглавляемой Ангелой Меркель партии ХДС Карл-Георг Веллман в эфире немецкого телевидения ARD.

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"Путин должен слезть с пальмы на землю. Мы хотим ему в этом помочь", - сказал Карл-Георг Веллман, отметив, что это активно, но безуспешно, пытались сделать глава немецкого правительства Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер.

Карл-Георг Веллман сказал, что для российского президента является сложным признать свои ошибки. "Российская пропаганда раскрутилась -- говорят о фашистской хунте в Киеве. Трудно отозвать это назад и сказать: "мы договариваемся о мире", - подчеркнул политик, отметив, что это - безальтернативный путь.

Карл-Георг Веллман сказал, что Владимир Путин мог бы достойно выйти из ситуации, если бы начал заботиться об интересах государства через создание зоны свободной торговли с Европейским союзом, при том, что ЕС готов к таким разговорам.

По его словам, российский президент в последнее время наоборот действовал иррационально и способствовал объединению Европы, реанимации НАТО и восстановлению трансатлантических связей.

Карл-Георг Веллман отметил, что Россия при любых обстоятельствах останется наибольшим соседом Евросоюза, и сказал, что Европа без россиян была бы "неполной", напомнив об "энергетическом и человеческом потенциале" страны, но при этом он отметил, что для диалога необходимы "умные партнеры".