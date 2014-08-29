Глава МИД Германии призвал Россию "играть в открытую"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий министр призвал Россию "открыто играть" в украинском конфликте, передает dw.de.

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По словам министра, "опасная ситуация" на востоке Украины принимает новые масштабы. В связи с этим Франк-Вальтер Штайнмайер снова призвал к прямому и интенсивному диалогу между Киевом и Москвой.

По мнению министра, нарушения Россией украинской границы и военное вмешательство приводят к тому, что ситуация все больше выходит из-под контроля. Чтобы предотвратить открытую военную конфронтацию между украинскими и российскими вооруженными силами, эскалации надо положить конец, заявил он.