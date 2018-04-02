На заседание суда по делу Кернеса принудительно доставят 15 свидетелей стороны обвинения

На сегодняшнее заседание ни один из свидетелей не явился.

Киевский райсуд Полтавы в ходе очередного заседания по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и избиении участников местного Евромайдана, постановил применить принудительный привод в отношении всех 15 свидетелей стороны обвинения.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на сегодняшнее заседание суда прибыли Кернес, его охранники Евгений Смицкий и Виталий Блинников, потерпевший Сергей Ряполов.

В начале заседания прокурор Александр Ганилов сообщил, что в суд ни один из свидетелей стороны обвинения не явился.

По его словам, часть свидетелей сменила номера телефонов, часть болеет, часть не пришла, хотя заранее с ними договаривались об их доставке в Полтаву. Прокурор попросил суд применить принудительный привод.

Адвокаты обвиняемых в основном поддержали предложение по поводу принудительного привода свидетелей со стороны обвинения.

Адвокат обвиняемых Юлия Плетнева заявила, что если прокуратура не способна обеспечить доставку в суд своих свидетелей, то она может от них отказаться.

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Прокурор Ганилов заявил, что показания свидетелей, которые не явились, очень важны и попросил суд применить привод ко всем свидетелям.

В итоге суд постановил применить принудительный привод в отношении всех 15 свидетелей стороны обвинения и назначил следующее заседание на 11.00 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства по делу Кернеса неоднократно откладывались из-за его неявки.