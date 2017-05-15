В Полтаве перенесли суд по делу Кернеса

Сегодня в Киевском районном суде Полтавы в ходе судебного заседания в деле по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса в пытках и похищениях участников местного Евромайдана и угрозе убийством, сторона обвинения объявила об основаниях сомневаться в непредвзятости судьи и попросила перерыв для подготовки заявления о его отводе.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры после допроса свидетеля Юрия Руденко заявили, что им препятствуют в предоставлении доказательств по делу и установлении истины.

«Мы считаем, что во время заседания была нарушена ст.22 УПК Украины. Во время допроса свидетеля суд снял вопрос от стороны обвинения. Также суд неоднократно позволял адвокатам мешать стороне обвинения в допросе свидетелей. Мы это расцениваем как давление на свидетелей. Нам препятствуют в предоставлении доказательств по этому делу и установлении истины. Мы намерены подготовить письменное заявление об отводе судьи. Продолжать допрос свидетелей сегодня мы считаем нецелесообразным», - заявил прокурор Александр Ганилов.

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Обвиняемый Кернес и его защитники выступили за то, чтобы сегодня продолжить допрос свидетелей, однако судья Андрей Антонов, с учетом высказываний прокурора, объявил перерыв в слушании дела до 29 мая.

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства по делу Кернеса неоднократно откладывались из-за его неявки.