Декларация президента: у Порошенко рассказали о его благотворительности и поступлениях в бюджет от "Рошен"

Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривень, сообщили у Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подготовил декларацию за 2017 год, которая в ближайшее время появится в открытом доступе.

Читайте такжеВдвое меньше, чем подсчет СМИ: Порошенко задекларировал расходы на отдых

"Около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, как-то: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии. Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией «Благотворительный Фонд Порошенко» и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Петр Порошенко и которые указаны в его электронной декларации. Общая сумма расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 миллионов гривень", - сообщается на сайте президента.

"Как известно, свою долю в крупнейшем активе, корпорации «Рошен», Петр Порошенко передал в доверительную собственность «Ротшильд», всемирно известной компании с безупречной репутацией. В прошлом году, согласно ответа на запрос Пресс-службы Администрации Президента, бюджеты разных уровней получили от «Рошена» 1 миллиард 188 миллионов гривен налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-17 годы сумма таких платежей составила 4 миллиарда 466 миллионов гривен. Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен», как известно, остановлено и закрыто согласно решения менеджмента корпорации", - сообщается на сайте президента.

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал более 16 миллионов гривен доходов за 2017 год. "336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели".