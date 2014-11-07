Путину нравится роль “плохого парня” - Лубкивский

Об этом в эфире “Свободы слова” сказал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, передает Еспресо.TV.

“Путин уже окончательно вошел в роль плохого парня, и ему эта роль нравится. Он для своих соотечественников является национальным героем, его рейтинги зашкаливают. Но мне кажется, что эти рейтинги обманчивы, хотя и высокие - они базируются на дешевом популизме и подмене понятий”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеЛубкивский: РФ создает полигон для обучения боевиков в Донецкой области

Также он заявил, что Россия за государственный счет оборудует специальный полигон для обучения боевиков в Донецкой области