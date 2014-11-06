Аваков выгораживает подозреваемых в расстрелах на Майдане - адвокат

Такое мнение в эфире "Общественного ТВ" высказала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

В частности, она отметила, что вместо того, чтобы помогать Генпрокуратуре в расследовании, МВД занимает такую позицию, что их сотрудники не должны нести ответственности.

"Позиция МВД, что их сотрудники не могут быть привлечены к ответственности, не должны быть привлечены, что они искупают вину, что они выполняли приказ, и они как раз не должны свидетельствовать, не должны ходить на допросы, не должны предоставлять информацию - она неизменна, она очень мешает следствию", - рассказала адвокат.

При этом она отметила, что препятствует расследованию непосредственно глава ведомства Арсен Аваков.

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"Ему интересно выгородить работников милиции, работников "Беркута", конкретно той спецроты "Беркута", которых сейчас обоснованно подозревают в том, что они расстреливали и совершили большое количество убийств", - подчеркнула Закревская.

В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал заявление Закревской, отметив, что в понедельник встретится с ней, чтобы обсудить проблемы, о которых она говорит.

"Такие факты, если они были, Евгения Закревская подготовит на понедельник и мы проведем встречу в МВД на которой эти факты рассмотрим и в случае, если они подтвердятся, накажем виновных", - написал Геращенко