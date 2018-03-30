Советники Трампа несколько месяцев уговаривали его принять решение о Javelin для Украины – СМИ

Дональд Трамп запретил американским чиновникам публично говорить об одобрении им продажи Украине комплексов Javelin.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил публично говорить американским чиновникам об одобрении им продажи Украине противоракетных комплексов Javelin и ракет к ним.

Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

Несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа сообщили, что советникам по национальной безопасности понадобилось несколько месяцев, чтобы убедить президента США поставить подпись под планом, который предусматривает продажу нового американского вооружения Украине.

"Но, когда президент наконец разрешил важное изменение в стратегическом поведении, он сказал своим советникам публично не рассказывать о его решении", - сообщили чиновники.

"Делая это, аргументировал Трамп, можно обеспокоить российского президента Владимира Путина", - утверждают чиновники.

"Он не хочет, чтобы мы поднимали этот вопрос. Это не то, о чем он хочет говорить", - сообщил один чиновник из Белого дома.

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В то же время, официально в Белом доме отказались говорить об этом.

Чиновники отметили, что бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который 31 марта официально покидает пост, возглавлял усилия с целью убедить Трампа одобрить новое вооружение для Украины.

"План, против которого выступала Россия, включает продажу изготовленных в США противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые Киев несколько лет просил у Вашингтона. Президент Барак Обама неоднократно отказывался одобрить запрос Украины из-за опасений, что это обострит напряженность в отношениях США с Россией", - сообщает телеканал.

Чиновники сообщили, что Тиллерсон запланировал встречу с Трампом для обсуждения плана вскоре после того, как команда по национальной безопасности одобрила его прошлым летом, и он поднимал этот вопрос во время постоянных встреч в течение следующих нескольких месяцев.

Также чиновники сообщили, что после того, как этот план был передан Трампу на подпись, "президент США выразил обеспокоенность, что это обострит напряженность с Россией и приведет к более широкому конфликту".

"Они сказали, что он также видел Украину в качестве проблемы для Европы и задавался вопросом, почему он должен был с этим что-то делать. И он настаивал, чтобы Украина покупала вооружение у США, а не получала его бесплатно... перед подписанием плана в декабре", - сообщили чиновники

"Тиллерсон просто уговорил его", - сообщил чиновник Белого дома.

При этом, как чиновники отметили, двойственное отношение Трампа не исчезло.

"В одном случае, позже, Трамп жаловался своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, что его решение может действительно обострить ситуацию в Украине до войны. Макмастер, которого недавно отстранили от должности, отреагировал, сказав президенту, что там уже идет война, на что Трамп ответил, что США не принимают в ней участия", - сообщил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.