Савченко заявляет, что ее жизни будет угрожать опасность, пока она не уйдет из политики

18:11, 29 марта 2018
Политика
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22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сказала на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Что касается того, почему я так шутила над Луценко, доводя ситуацию до крайнего абсурда, который, конечно же, будет угрожать моей жизни и здоровью. Я доводила ее потому, что моей жизни и так каждый день на улицах грозит опасность, пока я в политике», - пояснила она.

«Когда я уйду из политики, перестану заявлять, что я могу быть кандидатом в президенты, все будет у меня в жизни хорошо. Но пока я остаюсь в политике, как ледокол против всей системы, мне всегда будет угрожать опасность, поэтому мне терять больше нечего», - добавила Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #суд#теракт#переворот#Надежда Савченко