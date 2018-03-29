Савченко заявляет, что ее жизни будет угрожать опасность, пока она не уйдет из политики

"Когда я уйду из политики, перестану заявлять, что я могу быть кандидатом в президенты, все будет у меня в жизни хорошо", - считает она.

Подозреваемая в подготовке терактов и захвате государственной власти народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ее жизни и здоровью угрожает опасность, пока она не уйдет из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сказала на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Что касается того, почему я так шутила над Луценко, доводя ситуацию до крайнего абсурда, который, конечно же, будет угрожать моей жизни и здоровью. Я доводила ее потому, что моей жизни и так каждый день на улицах грозит опасность, пока я в политике», - пояснила она.

«Когда я уйду из политики, перестану заявлять, что я могу быть кандидатом в президенты, все будет у меня в жизни хорошо. Но пока я остаюсь в политике, как ледокол против всей системы, мне всегда будет угрожать опасность, поэтому мне терять больше нечего», - добавила Савченко.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.