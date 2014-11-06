Die Welt: Теперь Европа должна воспринимать Украину всерьёз

Об этом пишет Маркус Фельзнер в своей статье «Теперь Европа должна воспринимать Украину всерьёз», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Пятый газовый контракт за восемь лет и прозрачное голосование за ориентированное на ЕС коалиционное правительство предоставляют Украине желаемые основания, наконец, приступить к реализации необходимых реформ. Многие молодые кандидаты, которые принимали участие в гражданском восстании против старой системы бесстыдного воровства и коррупции, получили возможность оказаться в списках потенциальных партий-участниц коалиции в парламенте.

Это развитие дает европейским инвесторам надежду. При этом, у них есть что-то общее с большей частью населения Украины: их терпение на исходе. Революция - беспрецедентное в Европе с 1989 года восстание за принципы Европейского Союза, прежде всего, за верховенство права – теперь должна принести плоды.

То, что путь Украины к функционирующему обществу был настолько трудным, связано также с нашим собственным игнорированием. Мы долго пропускали мимо ушей желание украинцев разделить наши ценности и стать частью общей экономики. Даже когда население в 2004 году в первый раз вышло за наши принципы на улицу, это заслужило лишь снисходительной реакции политиков ЕС, которые не осознавали, что Украина является европейской страной с 45 миллионами жителей. Кто знает, как тогда более решительное признание ЕС могло повлиять на трансформацию страны в правовое государство.

Украина считалась житницей СССР

Экономическая ситуация десять лет назад была по крайней мере не хуже, чем в других странах-кандидатах. В 1990-х годах, Украина имела более высокий ВВП на душу населения, чем Румыния и даже Польша. Украина считалась житницей СССР, и одновременно главным инженерным центром.

40 процентов экспорта составляет сталь, и украинские граждане – одни из самых образованных во всей Восточной Европе. Этот потенциал немецкая экономика признала еще раньше. Для многих машиностроителей и производителей оборудования Украина стала одним из основных компонентов их европейской чистой продукции. Поставщики комплектующих для автомобильной промышленности обеспечивают работой на своих современных заводах несколько тысяч сотрудников.

Немецкие лидеры на мировом рынке по производству строительных материалов, краски или сельскохозяйственной техники работают там уже в течение многих лет и будут продолжать это делать. За исключением России, ни одна страна так много не инвестирует в Украину, как Германия. С признанной в 2004 году рыночной экономикой, Украина с 2008 года является членом ВТО.

Стране нужна европейская программа

Какие уроки извлекла Европа, наблюдая за процессом развития с 2004 года? Быстрые и решительные меры неизбежны для Украины, начиная с правовой системы. Страна сама должна их принять, но в одиночку она не сможет достичь успеха. В борьбе с дискредитацией судебной власти поможет не постепенная проверка 9000 судей всей страны, а только масштабная программа европейской помощи, а именно отправка сотен квалифицированных юристов.

Точно так же, жесткие меры необходимы в отношении коррумпированных чиновников. Опыт бывшей Югославии показывает: Трансформация происходит только там, где Европа ставит необходимость конституционной реформы выше игр местных важных людей.

Центральные части Соглашения об ассоциации с ЕС о судебной власти и управлении вступили в силу 1 ноября. Немецкая экономика будет оставаться самым важным европейским партнером для Украины. Однако, новые инвесторы появятся только тогда, когда будут уверены, что в стране царит верховенство закона. Украина должна внести ясность в этом вопросе.