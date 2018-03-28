Журналисты показали, как российские дипломаты покидали Украину (видео)

МИД РФ заявил, что все 13 сотрудников дипмиссии выехали.

Российские дипломаты, которых признали персонами нон грата в Украине, уже выехали с территории нашей страны.

Решение о выдворении Украина вместе с 25 другими странами приняла в ответ на отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, передает ТСН.

Первыми около 5-ти утра выехали двое служащих российского консульства в Одессе. Об этом ТСН сообщили охранники ведомства. По источникам, домой они поехали авто и пересекли границу в Сумской области.

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Кроме Одессы, покинуть дипучреждения россияне должны были во Львове, Харькове и Киеве. Украинское министерство иностранных дел не разглашает, сколько из них уже уехали. Российский МИД утверждает, что все они пересекли украинскую границу.

Из столицы в Москву они уже улетели с пересадкой в Минске. Вылетали россияне из аэропорта "Жуляны". Выезжали российские дипломаты из Киева каждый своим ходом. Кто из арендованных столичных квартир, а кто из посольства. Охрану диппредставительства в связи с выселением работников не усиливали. Единственные, кто пришел их провести, были до десяти молодых активистов с плакатами в поддержку Украины.

В "Жулянах" себя российские дипломаты не выдавали, пообедали в ресторане итальянской кухни, пили воду и чай. На самолет их повезли отдельным автобусом как пассажиров бизнес-класса.

Как сообщал УНИАН, 27 стран и НАТО приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.