Отравление Скрипаля: какие страны не "наказали" Россию и не выдворили ее дипломатов

Среди международных организаций никоим образом не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.

Только пять стран Евросоюза никоим образом не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом свидетельствует подсчет, проведенный "Европейской правдой".

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К этому времени Австрия, Кипр, Греция, Словения и Португалия не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворять дипломатов.

Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворению дипломатов. Никоим образом не "наказали" Россию также Ватикан и Турция.

Как сообщал УНИАН, 27 стран и НАТО приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.