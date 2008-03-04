Нафтогаз заявляет, что может начать отбирать газ у Европы

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что в случае дальнейшего ограничения снабжения газа в Украину со стороны "Газпрома", компания вынуждена будет "прибегнуть к адекватным и асимметрическим действиям для защиты интересов собственных потребителей".

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза" по поводу ограничения снабжения газа в Украину.

В компании считают, что такие ограничения противоречат главному принципу технических условий взаимоотношений между "Газпромом" и "Нафтогазом" в газовой сфере – "обеспечение со стороны НАК "Нафтогаз Украины" бесперебойного и безаварийного транзита российского газа европейским потребителям, при условии обеспечения газового баланса Украины".

"Таким образом, ОАО "Газпром" пытается заставить Украину обратиться к действиям, которые противоречат положениям Европейской энергетической хартии", - говорится в заявлении.

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что может гарантировать бесперебойный транзит европейским потребителям до тех пор, "пока это не будет угрожать энергетической безопасности Украины".

"В случае, если "Газпром" продолжит и дальше грубо нарушать технические соглашения между двумя странами, снижая объемы поставок среднеазиатского газа в Украину, НАК "Нафтогаз Украины" оставляет за собой право прибегнуть к адекватным и асимметрическим действиям для защиты интересов собственных потребителей", - сказано в заявлении.

При этом в "Нафтогазе" отмечают, что в установленный срок отослали на адрес ОАО "Газпрома" необходимые документы для урегулирования отношений в газовой сфере.

"Вместе с тем, компания не получила реакции "Газпрома" на предложения по урегулированию отношений в газовой сфере. Наоборот, представители ОАО "Газпром" прибегли к беспрецедентному психологическому давлению как непосредственно на переговорщиков от НАК "Нафтогаз Украины", так и на Украину в целом", - сказано в заявлении.

"НАК "Нафтогаз Украины" в очередной раз настаивает на скорейшем разблокировании переговорного процесса по снабжению ОАО "Газпром" среднеазиатского газа в Украину на взаимовыгодных условиях и в духе договоренностей президентов двух стран", - заявляют в компании.

Украинская правда