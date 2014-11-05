За годы депутатства Звягильского, его внучка стала владелицей имения в Женеве - СМИ

Об этом сообщил кандидат в депутаты, журналист Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде".

В его распоряжении оказалась выписка из швейцарского регистра о принадлежности внучке депутата Виктории Вечерко дома на берегу Женевского озера, по адресу Chemin du Nant-d'Argent 15, 1223 Cologny.

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О том, что его дочь выехала в Швейцарию, депутат-регионал Вечерко был вынужден признать во время одного из эфиров на "Громадськом ТБ" во время Майдана. При этом он сказал, что Виктория Вечерко имеет гражданство как Украины, так и Швейцарии.

Согласно регистрационным документам, в права собственности на этот дом Виктория Вечерко вступила осенью 2010 года. Площадь имущества составляет 2.484 квадратных метров.

Как известно, Звягильский избран депутатом в восьмой раз.