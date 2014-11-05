Forbes: Фиктивные выборы доказывают, что Путин не хочет мирного решения конфликта в Украине

Фиктивные выборы доказывают то, что Путин не хочет мирного решения украинского конфликта, пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Фиктивные выборы доказывают, что Путин не хочет мирного решения конфликта в Украине», опубликованной на сайте Forbes.com.

Скорее, его цель – победить и унизить НАТО и США. Путин готов рисковать, не опасаясь новых санкций и осуждения со стороны мирового сообщества, и ясное понимание его намерений может пробудить НАТО и США. Та помпезность и те обстоятельства, при которых проходила инаугурация нового «премьер-министра» Донецка говорят о том, что Минский мирный процесс исчерпал себя, и Европа и США понимают, что они должны либо дать отпор, либо капитулировать.

Минский протокол был подписан 5 сентября представителями Украины, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Под пристальным наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подписанты договорились о режиме прекращения огня, во время которого противоборствующие стороны должны были сохранить свои позиции на поле боя, отвести тяжелые вооружения и иностранные войска, а также восстановить границы под контролем наблюдателей от ОБСЕ. Минский договор также призывал к проведению местных выборов в Донецкой и Луганской областях в соответствии с «Законом Украины о временном самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Украинские власти запланировали проведение этих выборов на 7 декабря наряду с всеобщими выборами.

Ни одно из условий Минского протокола не было выполнено Россией и ее сторонниками-сепаратистами: российские войска и военная техника остались на месте, украинские позиции за пределами Донецка и в портовом городе Мариуполе постоянно атакуют, десятки украинских солдат погибли во время «перемирия», а граница остается полностью открытой для длинных конвоев с бойцами и оборудованием, прибывающих из России.

В воскресенье лидеры мятежников, которых поддерживает Россия, провели выборы, не в соответствии с «Законом Украины о выборах», а по правилам импровизированных российских политтехнологов. Владимир Путин, ссылаясь на «секретное неопубликованное» соглашение, утверждает, что голосование в Донецке и Луганске должно проходить не «в соответствии с», а только «по согласованию с» украинским избирательным законодательством. Игра слов Путина не имеет значения. Выборы, которые состоялись 2 ноября, не имели ничего общего с украинским законодательством. Тем не менее, российские СМИ твердят, что внушительная победа лидеров повстанцев была абсолютно законной, в то время как немецкие СМИ называют их «выборами без оппозиции». Хотя Путин еще должен лично признать результаты этих выборов, его парламент и его Министерство иностранных дел уже сделали это. В данный момент Путин может позволить другим говорить вместо него, как он всегда делает в деликатных ситуациях.

Обманные выборы в Донецке и Луганске, проведенные в воскресенье, проходили по избитому советскому сценарию. «Избирательные комиссии» сепаратистов принимали решение о том, какие формальные кандидаты могли быть «в оппозиции» к тем, кого выбрала Россия. Некоторые избиратели поверили в рассказы, придуманные Россией, и пришли добровольно. Другим предлагали деньги или еду, чтобы они появились на избирательных участках. Тем, кто отказывался, угрожали лишением пенсии или работы, а иногда и чем-то похуже. Было открыто относительно небольшое количество избирательных участков, чтобы создать впечатление, что избиратели выстраиваются в длинные очереди и с нетерпением хотят поддержать сепаратистов. Непредвзятым наблюдателям, от ОБСЕ, например, не позволили наблюдать за выборами. Вместо этого, наблюдатели от ненастоящих организаций из стран-сателлитов России, для одной из которых выбрали удобное название «АБСЕ», делали вид, что они обеспечивают «справедливость» выборов. В отличие от украинских парламентских выборов, почти миллиону беженцев из Донецкой и Луганской областей не дали возможности проголосовать за пределами подконтрольных сепаратистам территорий. Они протестовали против этих выборов на киевских улицах.

Результаты экзит-полов сепаратистов свидетельствовали о широкой поддержке кандидатов, назначенных Россией, в то время как «оппозиционные» кандидаты получили совсем небольшое количество голосов. Как неожиданно! В отличие от майских референдумов о создании двух самопровозглашенных народных республик, российские СМИ даже не потрудились представить заоблачные цифры явки на воскресных выборах. Они воздержались от того, чтобы называть какие-либо числа. Вместо этого они говорили о фантастических цифрах и об огромном энтузиазме.

Фарс выборов в Донецке и Луганске должен был создать впечатление политической легитимности двух самопровозглашенных мини-государств. В самой популярной в России информационной программе «Вести» во время прямой трансляции в течение дня ликующе сообщали о длинных очередях, которые образовались еще в 8 утра, и о большом количестве «международных наблюдателей». Камера показывала счастливых и хорошо одетых избирателей, готовых дать хвалебное интервью о храбрых сепаратистах. Корреспондент, который находился на месте событий, говорил о праздничном настроении и о концерте на площади Ленина в честь радостных выборов в вечернее время. Комментируя выборы, «Вести» сообщили о том, что, наконец, Донбасс получил политических представителей, которые могут восстановить нормальные условия жизни и начать мирные переговоры с центральным правительством. Постановка была хорошей, но очень знакомой. В конце концов, московские политтехнологи уже приобрели опыт в Крыму.

Большинство российских зрителей поверит рассказам российских СМИ. Выборы в значительной степени проигнорируют в США, которые отвлеклись на выборы в Сенат 4 ноября. Европа уделит им больше внимания. Немецкий государственный телеканал назвал выборы стремлением к «появлению» легитимности под контролем «сомнительных» наблюдателей. France24 считает, что цель этих выборов – «обеспечить определенную степень легитимности импровизированным военным режимам, которые контролируют их» и «продолжать подрывать и без того шаткое перемирие между украинским правительством и вооруженными до зубов пророссийскими сепаратистами».

Редкий случай, когда Запад выступает единым фронтом

Запад един в своем осуждении фиктивных выборов 2 ноября: канцлер Германии Ангела Меркель сказала президенту Владимиру Путину во время совместного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Украины Петром Порошенко, что «голосование может проходить только в соответствии с украинским законодательством», что эти выборы нарушают соглашение, одобренное Россией, что «правительство Германии не признает эти незаконные выборы», и что она говорит от имени европейских лидеров, которые сходятся во мнении в этом вопросе.

Со своей стороны, президент США Барак Обама заявил, что «Соединенные Штаты не признают выборов, состоявшихся в подконтрольных сепаратистам районах, которые не соответствуют украинскому законодательству и которые проводятся без официального согласия и не под контролем украинского правительства». Даже обычно сдержанный Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун «выразил сожаление по поводу того, что запланированные вооруженными повстанческими группами на 2 ноября собственные выборы в восточной Украине, нарушили конституцию и национальное законодательство». Путину, должно быть, трудно было услышать такие слова от Пан Ги Муна, так как ООН – это его любимая международная организация, в которой он может накладывать вето на неудобные решения.

Чего будет стоить признание фиктивных выборов

Поддержка фиктивных выборов будет иметь определенную цену для Путина. Во-первых, это развенчало иллюзии о том, что он хочет найти дипломатическое решение, в результате которого Украина будет единой, а ситуация на границе будет стабильной. Как говорится в репортаже BBC: эти выборы убедят «США и ЕС в том, что Россия и сепаратисты на самом деле не хотят урегулирования кризиса в Донбассе дружественным путем». Источники Евросоюза предлагают тот же вывод: признание выборов 2 ноября «указывает на намерение Москвы трансформировать тупиковую ситуацию на востоке Украины в замороженный конфликт, а не на то, что она поддерживает восстановление целостности Украины». Будем надеяться, что европейские политики не будут призывать к возвращению за стол переговоров. Они должны понимать, что дальнейшие переговоры с позиции слабости ничего не дадут.

Готовность России признать фиктивные воскресные выборы, должно быть, встряхнула тех немногих, кто действительно верил в то, что Путин хочет видеть Украину сильной, мирной и процветающей, и что у него нет никаких территориальных претензий, кроме Крыма (который, как они считают, уже принадлежит ему). Те, кто раньше оправдывали Путина, теперь понимают, что в путинской России не существует другого мирного решения, кроме полной капитуляции перед ним. Запад, НАТО и США – это смертельные враги. Путинские СМИ лгут, и неважно, насколько неправдоподобно это может звучать, чтобы убедить в следующем: конечно, утверждают российские средства массовой информации, самые современные российские ракеты, танки и другое оружие, а также российские войска не пересекают границу Украины; Путин на самом деле не контролирует лидеров повстанцев, и намекают, что это заговорщики ЦРУ убили генерального директора французской компании «Total» на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту, потому, что он хотел вести бизнес с Россией.

Во-вторых, то, что Путин поддерживает фальшивые выборы на востоке Украины, повышает риск новых санкций. После того, как Путин потерял надежду на то, что его «мирные усилия» в Минске будут вознаграждены ослаблением санкционного режима, он отказался от своей шарады, открыто подрывая Минский мирный процесс всеми возможными способами. Как минимум, нынешние санкции будут действовать еще довольно долгое время, а они очень негативно сказываются на России, и Китай не будет ее спасать. Теперь появилась новая угроза. Европа как бы напомнила ему, что «в её арсенале (санкций) все еще остались неиспользованные возможности». Если республиканцы одержат победу 4 ноября, появится угроза того, что санкции будут действовать в течение нескольких десятилетий. Будем надеяться, что Европа и США присоединятся к Италии и заморозят активы ближайшего окружения Путина, что и предусматривают санкции.

Путин считает, что долгая игра приведет к легитимизации

Действия Путина показывают, что легитимизация его мини-государств является призом, который намного превосходит мировое осуждение или дополнительные санкции. Он считает это просто угрозами, за которыми вряд ли последуют действия. Хвастовство о готовности России использовать ядерное оружие, военные учения вблизи спорных границ, и постоянные полеты в воздушном пространстве Прибалтики, Канады, и Швеции, безусловно, успокоит такую риторику, считает Путин.

Путин знает, что у Запада краткосрочные цели. Европейские страны просто думали о своих интересах, когда подталкивали Украину к плохой сделке на покупку российского газа, а не придерживались реального плана энергетической независимости. Человек Путина, недавно коронованный «премьер» Донецкой Народной Республики, Александр Захарченко, раскрыл стратегию своим заявлением о реакции мировой общественности на выборы:

«Даю 99 %, что сразу нас не признают. Некоторое время мы будем жить как непризнанный (регион)».

Но, Захарченко добавил, что, если повстанческие органы получат полноценные атрибуты государственной власти (такие как победа на выборах, независимо от того, насколько фиктивных), их признают законным государством. Следовательно, они хотят создать свой собственный центральный банк и налоговую инспекцию и зарегистрировать все предприятия. Если она будет действовать как государство, Донецкая Народная Республика неизбежно станет признанным государством, заявляет Захарченко. Тем временем, они могут играть роль вредителя для Украины, оставаясь зоной замороженного конфликта.

Недавно «избранные» лидеры в Донецке и Луганске делают то, что другие поддерживаемые Россией регионы делали раньше, чтобы отделиться от антироссийского независимого государства. Регионы Грузии и Молдавии уже третье десятилетие являются самопровозглашенными республиками с замороженными конфликтами. Новороссия, состоящая из Донецка, Луганска и других территорий юго-восточной Украины и Молдовы, вряд ли в ближайшее время появится на карте мира, но на многих картах Крым – уже территория Российской Федерации. Постепенно мир примет Новороссию Путина, и это станет его наследием. Западу не хватает выносливости и, в конце концов, он уступит. В этом Захарченко и Путин согласны друг с другом.

Риски для Путина

Самопровозглашенные народные республики в Донецке и Луганске хотят полномочий административной власти, но они не способны управлять. Если они действительно станут независимыми от Киева, они должны будут выплачивать заработную плату и пенсии. Они должны субсидировать слабую промышленность Донбасса. Они должны платить за природный газ. Они не смогут удержаться на плаву без внушительной помощи из России. Россия, с другой стороны, осознает, насколько огромным финансовым бременем может стать поддержка Донбасса. Москва еще не оправилась от включения Крыма в свою фискальную систему, и безденежная Россия дала понять своим суррогатным государствам, что они не могут рассчитывать на карт-бланш. В итоге проигравшими окажутся жители Донецка, обреченные на жизнь в нищете и репрессиях.

Неопытные новоизбранные «премьеры», как электрик Захарченко, представляют собой еще одну опасность для Путина. Они станут центром внимания средств массовой информации. Они уже говорили о плане нападения на портовый город Мариуполь, как раз когда перемирие должно было соблюдаться. Другой так называемый лидер из Луганска хвастался наличием тактического ядерного оружия. Именно такие новички сбили самолет Малазийских авиалиний. Их следующая выходка может затмить эту катастрофу.

Есть риски и в самом военном авантюризме России. Что произойдет, если российские истребители собьют истребители НАТО над территорией НАТО? Несчастные случаи обязательно происходят, когда агрессоры идут на огромные риски. Неужели нас ожидает повторение ситуации 1962 г. над Балтийским морем?