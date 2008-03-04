Томенко заявляет, что БЮТ может помочь Януковичу палатками

Блок Юлии Тимошенко настаивает на подписании политическими силами документа, который позволит разблокировать работу Верховной Рады и системно работать народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что БЮТ поддерживает «любой вариант, который позволит разблокировать работу Верховной Рады Украины и системно работать в парламенте».

По словам Н.ТОМЕНКО, Блок Юлии Тимошенко категорически против того, чтобы Верховная Рада была «парламентом одноразового пользования». Он отметил, что БЮТ не предлагал ни одного проекта парламентского постановления по НАТО, в то же время фракция Партии регионов уже предложила 5 проектов постановлений по данному вопросу.

Н.ТОМЕНКО убежден, что депутаты должны подписать политический документ, чтобы обеспечить ежедневную плодотворную работу парламента. По его словам, фракция БЮТ не поддерживает того, чтобы работа парламента была разблокирована на один день для продления срока действия нынешней Верховной Рады.

По его словам, парламент должен не только заниматься вопросами НАТО, но также должен ежедневно «реагировать на вызовы общества, принимать законопроекты, отменить неприкосновенность».

Комментируя заявления представителей фракции Партии регионов о возможности проведения массовых акций в Украине против НАТО, Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ может помочь ей обеспечить общественный порядок во время таких акций. По его словам, у БЮТ есть опыт организации массовых мероприятий. «Мы можем помочь им палатками», - прибавил Н.ТОМЕНКО.

«Они жизни свои посвятили НАТО, а мы хотим жизни посвятить украинскому народу, мы хотим, чтобы парламент не только вопрос НАТО рассматривал, но и все актуальные и неотложные вопросы», - отметил Н.ТОМЕНКО.