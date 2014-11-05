ОГА: Родители использованного НТВ психически больного мальчика заявляют, что их не убивали

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной госадминистрации.

"Мальчик действительно существует. Его зовут Станислав. Он родился в 2002 году. Находится на учете в службе по делам детей Красноармейской райгосадминистрации как склонный к бродяжничеству. Он неоднократно сбегал из дома, попадал в приют, откуда его возвращали в семью", - говорится в сообщении.

Также у ребенка есть родители, у которых большое домохозяйство в поселке Красный Лиман Ровенського сельского совета Красноармейского района. Кроме Станислава, в семье есть еще три ребенка, младшему из которых два месяца.

"Это больной ребенок, который имеет установленный диагноз. Он часто говорит неправду. Может ходить по селу и рассказывать прохожим, что он усыновленный, хотя это не соответствует действительности. Может соврать про что-то другое", - рассказывает начальник службы по делам детей облгосадминистрации Вера Сагайдак.

Читайте такжеНовые грани российской пропаганды: СМИ используют ребенка с умственной отсталостью (видео)Родители парня с ужасом увидели на канале «НТВ» сюжет про своего сына, где говорилось, что их самих "уже нет в живых". Сразу обратились в райгосадминистрацию, где сообщили, что представители Национальной гвардии Украины или других военных формирований к их семье не приходили, не применяли к ним силу и тем более не убивали, как об этом рассказали российские СМИ.

"Очевидно, что люди, которые работают журналистами канала "НТВ", в какой-то непонятный способ нашли беспризорного парня, который в привычной для себя манере убежал из дома, вошли к нему в доверие и очень быстро на почве лжи нашли с ребенком общий язык - Станислав говорит неправду, потому что болен, а представители некогда уважаемого телеканала врут, потому что сознательно стали обычным инструментом в информационной войне против Украины", - считает заместитель начальника управления информационной политики и по вопросам прессы облгосадминистрации Илья Суздалев, и добавляет, что использование ребенка, тем более нездорового, в грязной пропаганде является прежде всего моральным преступлением.

На просьбу родителей помочь установить место нахождения их сына, специалисты службы по делам детей выяснили, что Станислава удерживают в Донецке. В так называемой «ДНР» родителям предложили с документами приехать в захваченное здание облгосадминистрации.

Сейчас из-за отсутствия связи с родителями облгосадминистрация не владеет информацию, удалось ли им забрать парня, сообщает ОГА.