Правительство Германии одобрило законы, необходимые для ратификации СА с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает Deutsche Welle. Данные соглашения должны создать зоны свободной торговли и усилить экономические связи этих стран с Евросоюзом. Кроме этого, они имеют целью углубление сотрудничества в сферах гражданских свобод, безопасности и права.

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В Германии для ратификации СА нужен специальный закон, который должны одобрить правительство и федеральный совет. Проекты этих законов и утвердило немецкое правительство, передает "ЕвроПравда".

В немецком правительстве также добавляют, что подписанные СА будут способствовать не только усилению связей с ЕС трех стран, но и "развитию демократии и правового государства в Украине, Грузии и Молдове".

На сегодняшний день СА между Украиной и ЕС ратифицировали уже 7 стран - Эстония, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Мальта и Румыния.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации.