Милиция расследует свыше 120 производств по фактам подкупа избирателей

Об этом УНИАН сообщили в Главном следственном управлении МВД Украины.

Согласно информации из областных ГУМВД, УМВД по состоянию на 5 ноября в ходе предвыборной кампании, голосования и установления результатов волеизъявления граждан на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября в Едином учете заявлений и сообщений зарегистрировано 3 тысячи 890 заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях, прямо или косвенно связанных с избирательным процессом.

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По этим обращениям открыто 403 уголовных производства, из которых 301 – в период проведения агитационной кампании (с 28.08.2014 по 26.10.2014) и 102 – за период голосования и установления результатов выборов (с 26.10.2014 по 03.11.2014).

Больше всего таких правонарушений зарегистрировано в Киеве (50), Донецкой (37), Одесской (31), Черниговской (29), Харьковской (29), Киевской (24), Запорожской (22), Днепропетровской (21) и Житомирской (18) областях.

Среди них больше всего преступлений, связанных с нарушением избирательного права граждан, касаются подкупов избирателей. За совершение этих преступлений начато 124 уголовных производства. Больше всего фактов подкупа зарегистрировано в Черниговской (21), Одесской (13), Харьковской (13), Запорожской (12) областях и Киеве (14).

Из начатых девяти уголовных производств лица извещены о подозрении, из которых в двух – по фактам подкупа избирателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 октября, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан».

В соответствии с законом, усилена уголовная ответственность за подкуп избирателя, участника референдума.