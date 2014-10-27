На нынешних выборах зафиксировали меньше правонарушений, чем в 2012 году - ОПОРА

На парламентских выборах, которые состоялись 26 октября, Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала меньше правонарушений, чем на выборах в 2012 году. Такие данные содержаться в отчете, представленном организацией на пресс-конференции в УНИАН.

"Если сравнить динамику и тип нарушений по последним очередным выборам 2012 года и внеочередным выборам в пяти проблемных округах 2013 года, то наблюдатели констатируют уменьшение фактов контролированного голосования и попыток мошенничества в ходе дня выборов", - говорится в отчете, переданном журналистам.

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По данным ОПОРЫ, наблюдатели 26 октября зафиксировали множество нарушений на выборах. В частности, на 13% округов зафиксированы попытки выдавать бюллетени без паспортов, на 7% были выявлены посторонние лица на округах, на 6% - наблюдались попытки незаконного голосования. Также наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали попытки вынесения бюллетеней за границы округов (4%), нарушение тайны голосования (3,9%), фотографирование избирательного бюллетеня (2%), попытки вбрасывания пачки бюллетеней (1,8%), а также раздачу денег и подарков избирателям (1,5%).

Несмотря на уменьшение влияния административного ресурса и подкупа избирателей, ОПОРА настаивает на расследовании правоохранительными органами всех фактов, зафиксированных наблюдателями и журналистами.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 51,87%.

По результатам Национального exit-poll Блок Петра Порошенко набрал 23%, «Народный фронт» - 21,3%, «Самопомич», - 13,2%, «Оппозиционный блок» - 7,6%, Радикальная партия - 6,4% ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батькивщина» - 5,6%.