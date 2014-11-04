Заседание СНБО длится уже более четырех часов, решения до сих пор нет

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины продолжается более четырех часов - решения еще нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, заседание оставил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, который сообщил журналисту, что заседание еще продолжается, однако не стал ничего комментировать, отметив лишь, что решение СНБО еще не принято.

Напомним, что заседание СНБО началось в 17.30.