Заседание СНБО длится уже более четырех часов, решения до сих пор нет
21:50, 04 ноября 2014Политика
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Заседание СНБО началось сегодня, 4 ноября, в 17.30.
Заседание СНБО все еще длится / Фото УНИАН
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины продолжается более четырех часов - решения еще нет.
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Как передает корреспондент УНИАН, заседание оставил министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан, который сообщил журналисту, что заседание еще продолжается, однако не стал ничего комментировать, отметив лишь, что решение СНБО еще не принято.
Напомним, что заседание СНБО началось в 17.30.
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