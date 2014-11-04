Пророссийский марш в Одессе так и не состоялся

В Одессе «Екатерининский марш» не состоялся. Как передает корреспондент УНИАН, к Соборной площади, на которой, согласно анонсу, в 16.00 должен был начаться марш, пришли только около 50 пророссийски настроенных граждан, в основном, пенсионеры. В это время на площади находились сотни проукраинских активистов и оппоненты даже не предприняли попытки провести акцию. Они отправились на Екатерининскую площадь, к памятнику Основателям Одессы, центральная фигура которого – императрица Екатерина Вторая, чтобы возложить к нему, как планировалось, цветы. Однако сотрудники правоохранительных органов, стоящие в оцеплении возле памятника, к монументу никого не пропускали. Пришедшие оставили цветы на краю площади.

В это время с Соборной площади на Екатерининскую площадь также пришли несколько десятков проукраинских активистов, которых милиция также к монументу не пропустила. Между оппонентами (проукраинскими и пророссийскими гражданами) началась перебранка, но правоохранители, став между ними, возможного столкновения не допустили.

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Несколько раз в историческом центре, заполненном сторонниками независимости Украины, происходили провокации: некоторые граждане выкрикивали: «Слава России!». Но, по предварительным данным, серьезных прецедентов не произошло.

Также группа проукраинских активистов, по их словам, «произвела гражданский арест сепаратистов» (до 10 молодых людей), и препроводила их в Приморский райотдел милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы собрались сотни людей, чтобы не допустить проведение «Екатерининского марша», начало которого было анонсировано на 16.00. Накануне неизвестные расклеили в городе листовки с призывами прийти на «Екатерининский марш». В листовках содержался призыв прийти 4 ноября на Соборную площадь «всех русских, которым не безразлична история города».

Одесская милиция призвала граждан быть рассудительными и не поддаваться на подобные провокации.