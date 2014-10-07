Human Rights Watch обеспокоена исчезновениями проукраинских активистов в оккупированном Крыму
17:23, 07 октября 2014Политика
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В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявляют, что по меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести в аннексированном Крыму, что способствует «атмосфере страха и враждебности для всех, кто имеет проукраинские настроения, в том числе крымских татар».
Пропавший Эдем Асанов погиб / Крым Реалии
Human Rights Watch сделала это заявление после того, как крымского татарина Эдема Асанова, который пропал без вести 29 сентября, нашли мертвым, передает "Радио Свобода".
Среди похищенных крымские татары Ислям Джеппаров и Джевдет Ислямов, которых 27 сентября затолкали в микроавтобус с людьми в черной форме. По факту их похищения ГПУ открыла уголовное производство.
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Еще трое проукраинских активистов, среди которых крымский татарин, исчезли в конце мая после столкновений с пророссийскими представителями так называемой крымской «самообороны».
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