Суд над Януковичем отказал адвокатам в повторном допросе Порошенко

Также суд в деле государственной измены экс-президента повторно отказал в допросе ряда иностранных дипломатов.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены, снова отказала его защитникам в повторном допросе нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, суд продолжает рассмотрение ходатайств адвокатов Януковича, которые в основном касаются или повторного допроса свидетелей или допроса лиц, в отношении которых суд отказал в допросе ранее.

В частности, адвокаты Януковича заявили о необходимости повторного допроса президента Украины Петра Порошенко. Защитники объясняли это тем, что в прошлый раз им не дали возможности задать все вопросы.

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Однако суд отказал в допросе Порошенко по следующим мотивам: «Во-первых, это ходатайство полностью не обосновано. Во-вторых, оно заявлено повторно без указания дополнительных мотивов. В-третьих, суд вынужден в очередной раз вам напомнить, что во время допроса свидетеля Порошенко вы отказались задавать ему вопросы по предмету данного уголовного производства, и допрос был прекращен».

Кроме того, суд повторно отказал в допросе ряда лиц, в частности, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, экс-министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и ряда других иностранных дипломатов.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент Петр Порошенко через видеоконференцсвязь свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Допрос длился менее часа.

Судья Владислав Девятко принудительно прервал допрос Порошенко и закрыл судебное заседание. Он не дал возможности адвокатам услышать ответ Порошенко на вопрос об отдыхе на Мальдивах.

22 февраля суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о повторном допросе в качестве свидетеля Порошенко.