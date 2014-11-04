После поддержки Москвой псевдовыборов на Донбассе санкции против РФ должны ужесточить - МИД

В МИД Украины считают, что после поддержки Россией так называемых «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» международные санкции против РФ должны быть ужесточены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Мы считаем, что правильным ответом на этот фарс будет дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, которая фактически организовала и координировала этот процесс», - заявил он.

Перебыйнис отметил, что эти псевдовыборы никогда не будут признаны ни одной цивилизованной страной мира и ни одной влиятельной международной организацией.

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«Что касается конкретных форм возможных санкций, то я думаю, что это решение должны принимать те государства, которые их ввели. По нашему мнению, в первую очередь речь должна идти о США, странах «Большой семерки» и странах Европейского Союза», - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористы организовали псевдовыборы руководителей «республик» и депутатов «народных советов».

Власти Украины, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов» и не намерены признавать их итоги. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал эти псевдовыборы контпродуктивными.

Россия считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.