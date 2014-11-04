Львовский облсовет предлагает передавать конфискованные на таможне автомобили в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Арсению Яценюку и Кабинету министров Украины, за которое сегодня на сессионном заседании облсовета проголосовали 65 депутатов.

Как отмечается в документе, автомобили нужны военнослужащим Вооруженных сил Украины и бойцам добровольческих батальонов для эффективного ведения боевых действий в зоне АТО и транспортировки раненых.

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«Требуем срочно принять соответствующие меры, чтобы обязать государственное предприятие «Укрспецюст» и Государственную таможенную службу Украины не выставлять на аукцион конфискованные автомобили, а передавать их для Минобороны. В свою очередь Минобороны следует предоставить полномочия осуществлять централизованное распределение этих автомобилей между отдельными подразделениями Вооруженных сил Украины и добровольческими батальонами», - считают депутаты.

В обращении также отмечается, что по имеющейся у облсовета информации, "только на украинско-польской границе на сегодняшний день находятся сотни конфискованных автомобилей, которые могут быть действенно использованы на нужды армии".

Кроме того, депутаты предлагают организовать «зеленый коридор» для ввоза в Украину и растаможивания автомобилей из-за границы, которые будут передаваться на нужды украинской армии и добровольческих батальонов.