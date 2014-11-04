За сутки в зоне АТО ранены трое военных
13:28, 04 ноября 2014Армия
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Об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
REUTERS
В течение суток на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция, трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших - нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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"В течение суток ни один наш военнослужащий не погиб. Трое получили ранения", - сказал Лысенко.
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