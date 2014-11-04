За сутки в зоне АТО ранены трое военных

В течение суток на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция, трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших - нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Донетчине силовики отразили атаку на блокпост: убиты 4 боевика, еще один задержан

"В течение суток ни один наш военнослужащий не погиб. Трое получили ранения", - сказал Лысенко.