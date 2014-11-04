Сегодня Порошенко проведет заседание СНБО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания состоится в Администрации президента (улица Банковая, 11).

В пресс-центре АПУ будет обеспечена трансляция вступительного слова Порошенко.

По итогам заседания состоится брифинг в пресс-центре АПУ.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 14.00 по телефонам: 255-65-51 и 255-68-67.

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Как сообщал УНИАН, в обращении к соотечественникам 3 ноября президент Порошенко заявил, что СНБО рассмотрит вопрос об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.