Сегодня Порошенко проведет заседание СНБО
10:44, 04 ноября 2014Политика
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Сегодня в 17.00 под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Порошенко собирает СНБО / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания состоится в Администрации президента (улица Банковая, 11).
В пресс-центре АПУ будет обеспечена трансляция вступительного слова Порошенко.
По итогам заседания состоится брифинг в пресс-центре АПУ.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 14.00 по телефонам: 255-65-51 и 255-68-67.
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Как сообщал УНИАН, в обращении к соотечественникам 3 ноября президент Порошенко заявил, что СНБО рассмотрит вопрос об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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