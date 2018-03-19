Россия пожаловалась на "репрессивную политику Украины" против ее пропагандистов

Спикер МИД РФ заявила, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий.

В МИД РФ назвали высылку из Украины корреспондента «Россия 24» «тоталитарными практиками подавления инакомыслия».

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«17 марта Служба безопасности Украины заявила о высылке очередного российского журналиста – корреспондента телеканала «Россия 24» Натальи Гончаровой с трехлетним запретом на въезд в страну. Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка провокационных материалов, искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету», - сказала Захарова.

Читайте такжеУкраина просит страны ЕС ввести санкции против 140 причастных к "выборам Путина" в Крыму

По ее мнению, такие действия украинских властей, «направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества».

«С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия», - сказала Захарова.

«Подчеркиваем, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам в Украине», - добавила она.

Захарова призвала международное сообщество, профильные международные институты и неправительственные организации решительно осудить «репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации».