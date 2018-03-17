СБУ выдворила из Украины российскую журналистку-пропагандистку

По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из страны сотрудницу телевизионного канала «Россия-24» Наталью Гончарову, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины.

"По информации спецслужбы, она планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории нашего государства. С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.