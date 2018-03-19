В Германии отвергают идею о санкциях в отношении экс-канцлера Шредера

Вопрос санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера стоит "обсуждать с большой осторожностью".

Правительство Германии отвергает идею о том, что против бывшего канцлера страны Герхарда Шредера надо ввести санкции за его связи с российским бизнесом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Правительство и канцлер Германии не видят никаких оснований, чтобы рассматривать такие вещи", - заявил в понедельник представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о санкциях против Шредера.

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Как передает Европейская правда, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в комментарии немецкому изданию Bild отметила, что вопрос санкций против экс-канцлера стоит "обсуждать с большой осторожностью только после соответствующей проверки".

Как известно, Шредер, будучи канцлером Германии, был близок с Путиным и присоединился к российско-германскому газовому проекту вскоре после того, как ушел со службы в 2005 году.

В прошлом году он был назначен председателем совета директоров компании "Роснефть", что вызвало критику со стороны канцлера Ангелы Меркель.

Шредер неоднократно выступал с критикой санкций против России, введенных Западом.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на интервью газете Bild сообщили, что Климкин призвал ввести санкции против экс-канцлера Германии Шредера как важнейшего лоббиста президента РФ Владимира Путина во всем мире.